अनुष्का संग सगाई की खबरों पर भड़के विराट कोहली, मीडिया पर निकाला गुस्सा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा साल 2013 में एक-दूसरे के करीब आए थे और 2015 में विराट ने सार्वजनिक मंच पर दबी जुबान में अपने रिश्ते को कबूला था।

" we aren't getting engaged & if we were going to,we wouldn't hide it. Simple... (1/2)

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:00 [IST]

Miffed with the rumours of his engagement with actor girl friend, an angry Virat Kohli on Friday (Dec 30) rubbished such reports.