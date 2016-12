लॉर्ड्स की शीर्ष 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली पहले नंबर पर

लार्ड्स क्रिकेट मैदान के वर्ष 2016 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की लिस्ट में टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 13:32 [IST]

English summary

Kohli, who is clearly the cricketing sensation of 2016, leads the list followed by England wicketkeeper Jonny Bairstow.