विराट कोहली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुना वन डे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान

विराट कोहली के प्रदर्शन को देखते हुए ही आईसीसी की 'वनडे टीम ऑफ द ईयर' का कप्तान उन्हें चुना गया। अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी स्टीव स्मिथ की जगह उन्हें तरजीह दी है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 17:28 [IST]

English summary

Virat Kohli named captain of Cricket Australia One day team of the year.