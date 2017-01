पहले वनडे में 'विराट' जीत, कोहली-जाधव की सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। टीम ने इंग्लैंड के 351 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

Stunning centuries from Virat Kohli and Kedar Jadhav helped India pull off an incredible run chase -- the fourth highest successful run chase in ODI history.