बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में बोले कोहले, धोनी हमेशा मेरे लिए कप्तान रहेंगे

नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी-20 के लिए विराट कोहली को टीम इंडिया का कप्तान चुना गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुने जाने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बेहद खास पल है। बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाते हुए मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। अब तक मैं टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर शामिल था लेकिन अब बदलाव के दौर में मुझे कप्तानी सौंपी गई है। मुझे ये अवसर दिया गया इसके लिए मैं आभारी हूं।

विराट कोहली ने कहा कि हर बच्चा चाहता है कि वो अपने देश के लिए खेले। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हें लगा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम और मेरे चुनाव को लेकर खास रोल अदा किया। इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ मैंने सीखा कैसे टीम को लेकर चला जाता है, टीम की नेतृत्व क्षमता को उनके साथ खेल सीखा। मुझे लगता है कि उनके साथ खेलना और अब ये खास जब मुझे नेतृत्व सौंपा गया ये मेरे लिए बेहद खास है। टेस्ट कप्तान पर उन्होंने कहा कि जब मुझे एडिलेड में धोनी के मना करने के बाद मुझे कप्तानी सौंपी गई मुझे विश्वास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उस समय टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज के तौर पर अपने पैर जमा रहा था। इस दौरान टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि टेस्ट और वनडे में कप्तानी अलग-अलग है। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखा है।

कप्तान कोहली ने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझमें काफी विश्वास आया है। ये शॉर्ट ओवर फॉरमेट होता है ऐसे में काफी कुछ अलग ढंग से सोचने की जरूरत होती है। मैं इस बारे में सोचूंगा, लगातार इस पर विचार कर रहा हूं, वहीं खुद एमएस धोनी भी मुझे रणनीति, समय के मुताबिक एप्रोच को बताएंगे। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वो मुझे समझाएंगे, एक विरासत जो दूसरे हाथों में सौंपी जा रही है इसमें जरूरी है जो अगला आदमी उसे आगे लेकर जाया जाए। मुझे लगता है धोनी की वजह से इसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ये बेहद खास प्रक्रिया होगी। धोनी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि वो टीम में हैं। अब वो फ्री क्रिकेट खेल सकेंगे। अब वो खुद साबित कर सकेंगे कि कैसे एमएस धोनी खुल के खेल सकते हैं। जैसा कि वो शुरू खेलते आए थे। अब तक वो कप्तान के तौर पर देश को लेकर काफी दबाव महसूस करते थे लेकिन अब उन्हें खुलकर अपने खेल का प्रदर्शन करने का मौका मिला है। विराट कोहली ने कहा कि मेरे लिए धोनी हमेशा कप्तान रहेंगे। वो मेरे लिए गाइड हैं, हमेशा जैसे वो मुझे हर स्थिति में गाइड करते आए हैं। वो कई बार मुझे समझाते रहे हैं। हम एक दूसरे के बीच आपसी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। धोनी का खेल वाकई कमाल का है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि वो मेरे साथ मैदान पर जरूरी सलाह के लिए शामिल रहेंगे।



