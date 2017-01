महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ते ही विराट कोहली पर बढ़ा दबाव, कैसे?

विराट की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो एक बार फिर फैन्स को कोहली से जबरदस्त बैटिंग की आशा होगी, उम्मीद की जा रही है कि कप्तानी के प्रेशर से कोहली का अपना खेल प्रभावित नहीं होगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Virat Kohli Fit in Mahendra Singh Dhoni’s Place, But the major question is, is the test captain of team India ready to face the new challenge ahead in the ODI series against England starting January