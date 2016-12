अंग्रेजों को परास्त करने के बाद कोहली ने खोला जीत का राज

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 4-0 से जीत दिलाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि इस जीत का पूरा श्रेय टीम के सभी खिलाड़ियों को जाता है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 9:11 [IST]

After guiding India to a record-setting 18th straight Test win, skipper Virat Kohli on Tuesday said the 4-0 series win against England is the outcome of the mutual respect and admiration among the players.