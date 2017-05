IPL में हार बाहर हुई RCB, लेकिन कप्तान कोहली ने बनाया ये विश्व रिकार्ड

आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को पुणे के दौरान अपनी 55 रनों की अर्द्धशतकीय पारी के दौरान भारतीय सरजमीं पर T-20 में 5000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए।

आईपीएल-10 में 7 मैच हार कर रॉयल चैलंजर्स बैंगलौर भले ही प्लेऑफ के दौड़ से बाहर हो गई हो लेकिन बैंगलौर के कप्तान विराट कोहली अभी भी अपने नाम विश्व रिकार्ड करने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। शनिवार को पुणे और आरसीबी के बीच हुए मुकाबले में आरसीबी को बहद शर्मानक हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इसी मैच के दौरान विराट कोहली ने एक ऐसा रिकार्ड अपने नाम कर दिया जिसे तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय सरजमीं पर बनाए 5000 रन आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को पुणे के दौरान अपनी 55 रनों की अर्द्धशतकीय पारी के दौरान भारतीय सरजमीं पर T-20 में 5000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली के अब भारतीय सरजमीं पर T-20 में 5046 बन गए। फिलहाल दुनिया को कोई भी खिलाड़ी विराट के इस अनोखे रिकार्ड के आस पास भी नहीं दिख रहा है। विराट का रिकार्ड भी RCB को नहीं बचा पाया विराट कोहली ने भले ही अपने नाम विश्व रिकार्ड नाम कर लिया हो लेकिन वो अपनी टीम आरसीबी को आईपीएल से बाहर होने से नहीं बचा पाए। आरसीबी, आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम है। बतौर कप्तान विराट कोहली का आईपीएल में यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। कोहली की नजर अब बाकी बचे मैचों में आरसीबी को जीता कर टीम का खोया हुआ सम्मान वापस लाने पर है। बाकि बचे मैच में अपना मनोरजंन करेंगे: विराट कोहली आईपीएल से बाहर होने के बाद RCB के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि अह हम बाकि बचे मैचों में अपना मनोरंजन करेंगे। कोहली ने टीम की हार पर दुख जताते हुए कहा, 'हमारी टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, जिसके चलते हम काफी मैच हारे। हमें इसका दुख है लेकिन अब हम आईपीएल के बाकी बचे मैचों में अपना मनोरंजन करना चाहते हैं।'

