सचिन तेंदुलकर और जाकिर हुसैन की ये जुगलबंदी देखकर आप जरूर कहेंगे...वाह उस्ताद वाह...

सचिन ने तबलावादक जाकिर को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया है कि ये पल हमेशा मेरे दिल के काफी करीब रहेगा, शुक्रिया जाकिर भाई...।

Subscribe to Oneindia Hindi

Sharing the stage with the Ustad & sharing beats that created a rhythm so unique. It's an experience I’ll hold close to my heart, always pic.twitter.com/V4VSsrKign

Story first published: Friday, January 13, 2017, 9:32 [IST]

English summary

Sachin Tendulkar posted a video on social media that showed him sharing the stage with Ustad Zakir Hussain. The video shows the two legends coming together for a jugalbandi performance and has started going viral, in no time.