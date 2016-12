जडेजा ने न सिर्फ गेंद और बल्ले से बल्कि लाजवाब फिल्डिंग से भी इंग्लैंड की हार की कहानी लिखी। जडेजा ने इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का बड़ा ही लाजवाब और काबिल ए तारीफ कैच पकड़ा।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 18:40 [IST]

As India pushed for victory in the 5th and final Test of the series against England here today (December 20), Ravindra Jadeja provided players and fans with a stunning moment, reminiscent of Kapil Dev's catch in the 1983 World Cup final.