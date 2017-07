Video: टीम इंडिया और पत्नी के साथ धोनी ने मनाया जन्मदिन, काटा केक

जमैका। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश को कई बार गौरवान्वित करने वाले धोनी को उनके फैंस के अलावा देश के बड़े से बड़े दिग्गज बधाइयां दे रहे हैं। धोनी की ये खुशी वेस्टइंडीज पर 3-1 से सीरीज जीतने के बाद तो और भी दोगुनी हो गई। हालांकि परिवार के साथ वेस्टइंडीज के दौरे पर गए धोनी के जन्मदिन के जश्न का एक वीडियो सामने आया है।

इस वीडियो में धोनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के अलावा टीम इंडिया के साथ रूम में केक काट रहे हैं। 10 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी खिलाड़ी उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। बैकग्राउंड में जन्मदिन गीत भी बज रहा है।

ये वीडियो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बनाया है। वीडियो के अंत में देखा जा सकता है कि वीडियो को एंड करने से पहले हार्दिक पांड्या भी धोनी को विश करते हुए गाना गा रहे हैं!

देखें वीडियोः-

Here's our Birthday Boy with the Cake 🎂😍💐 #HappyBirthdayMSD 💪 pic.twitter.com/Ys6ScD1j4t