वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही करुण नायर ने तीहरा शतक जमाया, इस ब्रिटिश क्रिकेट फैन ने अपना टी-शर्ट निकाला और पास में ही बैठे एक भारतीय से टीम इंडिया की जर्सी मांग कर पहन लिया।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 14:52 [IST]

In a interesting video, an England cricket fan exchanges his England Jersey with Indian Jersey after watching Karun Nair's wonderful inning at Chennai test between India and England where Karun Scores 303 (not out). Watch the interesting video here.