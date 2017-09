Video: ब्रेट ली ने लड़ा दंगल, एक ही झटके में भारतीय पहलवान को किया चित

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर ब्रेट ली को भारत बहुत पसंद है। वे समय-समय पर इस बात को दोहराते रहते हैं कि भारत उनके लिए दूसरा घर जैसा है। ब्रेट ली अपना अधिकतर समय भारत में ही बिताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 40 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज अभी भारत में हैं और कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) में कमेंट्री कर रहे हैं।

अपने समय के सबसे घातक गेंदबाज रहे ली भारत में रहकर हमेशा कुछ नया करते रहते हैं जिसकी वजह से वे सोशल मीडिया पर चर्चा में भी बने रहते हैं। अभी हाल ही में ली ने भारत के देसी खेल कुश्ती में हाथ आजमाया। खुद ब्रेट ली इस बात की जानकारी अपने आधिकारी ट्विटर अकाउंट पर दी।

Tune in to @StarSportsIndia today from 3pm IST to see my first ever attempt at the Ancient Indian Wrestling 🤼‍♀️ called Dangal #NammaKPL pic.twitter.com/TAUmxUDmuS