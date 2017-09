गजबः एक टिकट के लिए इतने साल फ्री बाल काटेगा ये नाई

लाहौर। पाकिस्तान में 8 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी का खुमार वहां के फैंस पर जमकर देखने को मिल रहा है। यहां एक बार्बर (नाई) ने पाकिस्तान और विश्व एकादश के बीच हो रहे मैच का टिकट देने वाले शख्स को एक साल तक मुफ्त में सेवा देने का ऑफर किया है। 2009 के बाद पहली बार पाकिस्तान विश्व एकादश की टीम के साथ होने वाले मैच की मेजबानी कर रहा है।

पीसीबी द्वारा आईसीसी से अनुरोध करने के बाद वर्ल्ड इलेवन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला अब तक खेले गए दो मैंचों में एक पाकिस्तान ने तो दूसरा वर्ल्ड इलेवन ने जीत लिया है। इस बीच बहावलपुर का बार्बर काफी मशहूर हो रहा है। इसने अपनी दुकान के आगे होर्डिंग लगा रखी है। इसमें लिखा है कि जो भी उसे एक टिकट लाकर देगा वह एक साल तक मुफ्त में उनकी हजामत करेगा। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया है। उन्होंने उर्दू में लिखे गए एक होर्डिंग को भी शेयर किया है।

A barber in Bahawalpur is offering free haircuts for one year if someone gets him a ticket for Pakistan versus World XI #Cricket #PAKvWXI pic.twitter.com/T9Yo2gY94A