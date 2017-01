कोहली ने धोनी की अनदेखी कर लिया DRS का फैसला, हुई बड़ी भूल

कोलकाता। भारत-इंग्लैंड के बीच खेले गए कोलकाता वनडे में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने टीम इंडिया क 5 रनों से हरा दिया। हलांकि सीरीज पर भारत ने 2-1 से कब्जा कर लिया, लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने साबित कर दिया कि पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी का तोड़ कोई नहीं है। मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने खुद माना था कि डीआरएस यानी कि डिसीजन रिव्‍यू सिस्‍टम के लिए वो धोनी पर भरोसा करेंगे, लेकिन मैदान वो ऐसाकरने से चूक गए और टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।

दरअसल कोलकाता मैच में इंग्‍लैंड पारी के 28वें ओवर के दौरान इंग्‍लैंड के कप्‍तान इयॉन मॉर्गन के खिलाफ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेट कीपर महेन्द्र सिंह धोनी ने जोरदार अपील की। लेकिन अंपायर ने उनकी अपील को ठुकरा दिया। इस अपील के बाद विराट कोहली ने धोनी की तरफ देखा और डीआरएस का फैसला ले लिया, लेकिन वो ये नहीं देख पाएं कि धोनी उन्हें रोक रहे थे। धोनी ने विराट को डीआरएस का फैसला लेने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक विराट फैसला ले चुके थे। कोहली का ये फैसला गलत साबित हुआ और मॉर्गन नॉट आउट करार दिए गए।

आपको बता दें कि सीरीज से पहले विराट कोहली ने खुद माना था कि डीआरएस का फैसला धोनी से बेहतर कोई नहीं ले सकता है। 95 फीसदी मामलों में धोनी का फैसला सही साबित हुआ है। उन्होंने पुणे वनडे में भी यहीं बात साबित की, जब अंपायर ने हार्दिक पंड्या की गेंद पर मॉर्गन को आउट नहीं दिया था। जब धोनी ने बिना कोहली से पूछे ही डीआरएस का फैसला लिया था, जो सही साबित हुआ। देखिए वीडियो जब कोहली ने बिना धोनी के सलाह के लिए डीआरएस का फैसला...

Virat decided to take the DRS before listening to Dhoni who was saying no and it was NOT OUT #INDvENG #INDvsENG pic.twitter.com/YtgQVUAdUm