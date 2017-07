WWE के नए चैंपियन रोहित शर्मा, Triple H ने भेजी अपनी बेल्ट

नई दिल्ली। आईपीएल 2017 का खिताब अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियंस को एक शानदार उपहार मिलने जा रहा है। जी हां, दरअसल 22 मई को जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था तभी रेसलिंग के सुपस्टार ट्रिपल एच ने कहा था कि जल्द ही एक उपहार उनके लिए भेजा जाएगा। अब वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) सुपरस्टार रेसलर ट्रिपल एच ने अपना वादा पूरा करते हुए आईपीएल-2017 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस के लिए अपनी चैंपियनशिप बेल्ट भेज दी है।

रिकॉर्ड तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुबंई इंडियंस को रेसलर ने एक और ट्वीट किया और बताया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का खिताब उन्हें भेज रहे हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को टैग करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार ट्रिपल एच ने लिखा- "मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, जैसा की वादा किया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई का खिताब आ रहा है। बधाई।" आपको बता दें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की इस बेल्ट पर मुंबई इंडियंस का लोगो भी होगा।

आपको बता दें कि आईपीएल के इस सीजन में डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी थोड़ा फ्लेवर देखने को मिला था। 11 मई को गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में खेले गए मैच से पहले बिग ई और कोफी किंगस्टन की सुपरस्टार जोड़ी को गेस्ट पैनल के रूप में बुलाया गया था। दरअसल इन्हें भारत में लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रमोट करन के लिए पानल में बुलाया गया था।

.@MIPaltan @ImRo45 as promised, the @WWE Title is on its way... Congratulations! @WWEIndia pic.twitter.com/Zkq3bSmPah