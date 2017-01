टीम इंडिया को मिली नई जर्सी, 4डी क्विकनेस और जीरो डिस्ट्रैक्शन जैसे फीचर

टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ शुरु होने वाली सीरीज से पहले मिली नई जर्सी, इसमें 4डी क्विकनेस व जीरो डिस्ट्रैक्शन जैसे फीचर हैं।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:53 [IST]

English summary

Indian players will be sporting new jersey with 2 key features during the England series starting on Sunday.