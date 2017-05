आईसीसी टी-20 रैंकिग में फिसला भारत, जानिए कौन बना नंबर-1

भारतीय क्रिकेट टीम 2007 में आईसीसी वर्ल्ड 20-20 की चैंपियन बनी थी। हालांकि अब टीम इस साल करीब 6 अंक गंवाने के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 17:10 [IST]

T20I Rankings: India slip to 4th place, New Zealand on top after annual update.