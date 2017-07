नीदरलैंड में मैजिक मैन यानी गैरी सर से मिले रैना, शेयर की तस्वीरें...

हेग। इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना नीदरलैंड में अपने परिवार संग छुट्टियां बिता रहे हैं। अपनी छुट्टियों को वो किस तरह से इंज्वाय कर रहे हैं, इस बात को वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके लोगों को बताते रहते हैं।

नीदरलैंड में मोदी से मिले सुरेश रैना , कहा- पीएम के पास है गोल्डन विजन

रैना ने इस बार जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, वो किसी बिग सरप्राइज से कम नहीं है। दरअसल सुरेश रैना ने इस बार जो पिक्चर शेयर की है, उसमें वो गैरी सर के साथ नजर आ रहे हैं, जी हां वो ही गैरी सर, जिन्होंने भारत को साल 2011 में विश्वविजेता बनाने में अहम रोल निभाया था।

रैना ने पूर्व कोच गैरी कर्स्‍टन के साथ अभ्‍यास किया

दरअसल रैना ने नीदरलैंड में टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्‍टन के साथ अभ्‍यास किया है। इस बात के बारे में रैना ने ही सोशल मीडिया पर लोगों को बताया है। रैना ने कर्स्टन से अपनी खामियों के बारे में भी चर्चा की। रैना ने ट्वीट कर कहा बेहद ही प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ अभ्यास करना शानदार रहा। गैरी कर्स्टन आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

रैना की पत्नी प्रियंका चौधरी नीदरलैंड में काम करती हैं

गौरतलब है कि रैना की पत्नी प्रियंका चौधरी नीदरलैंड में काम करती हैं। रैना फिलहाल इस वक्त टीम इंडिया से बाहर हैं, उन्होंने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 अक्टूबर को खेला था। हालांकि आईपीएल में उन्होंने धमाकेदार पारियां खेली, बावजूद वो सेलेक्टर्स को लुभा नहीं पाए और इसी कारण उनका चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्टइंडीज सीरीज के लिए चयन नहीं हुआ।

It's so nice to be practicing with this super talented man!There is always so much to learn from you @Gary_Kirsten 🏆👍🇮🇳 pic.twitter.com/LVg42CHMZi