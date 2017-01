अनुराग ठाकुर पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से छुट्टी

लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू ना करने पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बड़ा झटका दिया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:47 [IST]

English summary

Supreme Court removes Anurag Thakur from the post of BCCI President.