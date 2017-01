जानिए कड़क मिजाज अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें

सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है,कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को सही ढंग से लागू नहीं करने पर यह निर्णय लिया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:05 [IST]

upreme Court on Monday removed the BJP MP and the BCCI president, Anurag Thakur from the post of the Indian cricket body’s chief. The court also removed the BCCI secretary, Ajay Shirke.