IPL 10: गजब की फिल्डिंग, सुपरमैन की तरह छलांग लगा इस खिलाड़ी ने रोका छक्का

मनन वोहरा ने शुक्रवार को पंजाब और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान शानदार फिल्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को हैरान कर दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

आईपीएल के जारी दसवें संस्करण में हर दिन कुछ न कुछ हैरतअंगेज देखने को मिल रहा है। ताजा मामला है शुक्रवार को पंजाब और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान मनन वोहरा की बेहतरीन फिल्डिंग का। पंजाब की तरफ से खेल रहे मनन वोहरा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हैरतअंगेज फील्डिंग की। दरअसल, मैच की पहली पारी के दौरान बेहतरीन फार्म में चल रहे केन विलियमसन ने इंशात शर्मा की एक शार्ट बॉल को मिड विकेट के उपर से बाउंड्री की तरफप उछाल दिया। विलियमसन के शॉट को देखकर सभी को यही लगा कि यह सिक्सर है लेकिन बाउंड्री पर खड़े मनन वोहरा ने ऐसा होने नहीं दिया। मनन वोहरा ने शानदार छलांग लगा बाउंड्री के बाहर जा गेंद को छक्का जाने से रोका। वोहरा की इस हैरतअंगेज फिल्डिंग देखकर दर्शकों ने दांतो तले उंगलिया दबा ली। देखें वीडियो-

WHAT OTHERS ARE READING