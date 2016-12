तो कोहली के कारण धोनी की कप्तानी पर लग सकता है ग्रहण?

टीम इंडिया के दमदार कप्तान रह चुके पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली ने ये संकेत दिए हैं कि कोहली के कारण अब धोनी की कप्तानी पर ग्रहण लग सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 9:47 [IST]

English summary

Ex-India skipper Sourav Ganguly has said that Kohli’s success as Test skipper has put Dhoni under pressure.