बीसीसीआई अध्यक्ष बन सकते हैं पूर्व स्टार क्रिकेटर सौरव गांगुली, रेस में सबसे आगे

सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी अब टीम इंडिया के पूर्व स्टार खिलाड़ी और सफलतम कप्तानों में से एक सौरव गांगुली को मिल सकती है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:29 [IST]

English summary

Sourav Ganguly, the current boss of the Cricket Association of Bengal (CAB), is being discussed as the hot favourite to replace Anurag Tahakur and become the new boss of the Board of Control for Cricket in India (BCCI).