तो रवि शास्त्री को लगता है...सौरव गांगुली बेस्ट कैप्टन लिस्ट के काबिल नहीं?

रवि शास्त्री की बेस्ट कप्तानों वाली लिस्ट में गांगुली को शामिल नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने इस लिस्ट में धोनी को 'दादा कप्तान' के नाम से संबोधित किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 10:41 [IST]

English summary

Ravi Shastri has stirred the pot by excluding Sourav Ganguly from his list of greatest-ever Indian captains, while hailing MS Dhoni as the 'dada captain'.