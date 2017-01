युवी की वापसी से खुश बंगाल टाइगर गांगुली, कहा बहुत कुछ

युवराज सिंह ने तीन साल पहले 11 दिसंबर 2013 को सेंचुरियन में द. अफ्रीका के खिलाफ अपना अंतिम वनडे खेला था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 16:46 [IST]

English summary

Former India captain Sourav Ganguly backed Yuvraj Singh to get some runs in the limited overs cricket series against England after the dashing left-hander was included in the team to be led by new skipper Virat Kohli.