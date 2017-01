फिर से चर्चा में स्टुअर्ट बिन्नी की हॉट वाइफ मयंती लैंगर, जाानिए क्यों?

मंयती ने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर किया जिसमें वेलकम 'मिस्टर' मयंती लिखा है। जबिक यहां Mrs. लिखा होना था फोटो शेयर करते वक्त मयंत ने indvseng का हैश टैग डाला है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:13 [IST]

English summary

Again Mayanti Langer Wife Of Stuart Binny become the hot topic on Social Media, Silly Mistake By Welcome Guy With Mayanti Langer at Katak Airport, here is Mayanti's Funny Tweet, have a look.