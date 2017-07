सचिन ने की ग्रामर मिस्टेक, इस खिलाड़ी ने उठा दिए भारत रत्न पर सवाल

नई दिल्ली। अमरनाथ आतंकी हमले में मारे गए यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था। लेकिन तेंदुलकर एक गलती कर गए और उस गलती के चलते सचिन की खिंचाई हो गई। दरअसल इंडियन शूटर एवं ओलंपियन जॉयदीप कर्माकर ने उनके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए मास्टर ब्लास्टर की ग्रामर पर हमला बोल दिया।

यही नहीं कर्माकर ने न केवल सचिन की ग्रामर पर सवाल उठाए बल्कि उन्होंने सचिन को मिले भारत रत्न अवॉर्ड पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि इतनी खराब ग्रामर होने के चलते सचिन को भारत रत्न कैसे मिल सकता है।

What a grammatically correct statement..no wonder you deserved the Bharat Ratna