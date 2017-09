बच्चे की पिटाई का वीडियो देख गुस्साया गब्बर, कहा- वैसे ही पीटो जैसे उसने मासूम को पीटा!

नई दिल्ली। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते है और अपने फैंस के साथ सम्पर्क बनाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर गलत घटना को लेकर धवन अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक शिक्षिका द्वारा बच्चे को दो मिनट में 40 थप्पड़ मारने के वीडियो के देखकर धवन ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

शिखर धवन ने ये लिंक शेयर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंटर पर लिखा कि- "मुझे खुशी है कि इस महिला को स्कूल से निकाल दिया गया। इस टीचर को तो फेयरवेल के रूप में इसी तरह पीटना चाहिए था।"

Glad tht shit lady got out of d school nd should hav gt d same beating too as a fairwell fr her..😡😡https://t.co/OvfJds8C8q