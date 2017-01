तीसरे वनडे से पहले कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए शिखर धवन, खेलने पर सस्पेंस

कोलकाता वनडे से पहले भारत के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन अस्पताल पहुंच गए हैं। ऐसे में उनके खेलने पर संशय़ बरकरार है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 21:49 [IST]

English summary

Out-of-form India opener Shikhar Dhawan on Friday (January 20) checked into a private hospital after landing in the city for the third and final One-Day International (ODI) against England at the Eden Gardens on Sunday (January 22).