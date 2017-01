धोनी-युवराज की आतिशी पारी देख..किस रईस ने कहा-शेरों का जमाना होता है?

शाहरूख खान ने अपने ट्विटर वाल पर लिखा कि बहुत अच्छा... धोनी और युवराज की पारी देखकर अच्छा लगा... सचमुच शेरों का जमाना होता है...

So good to see Yuvraj & Dhoni play as they r doing. Really Sheron ka zamaana hota hai…

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:09 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni and Yuvraj Singh’s centuries in 2nd India vs England ODI in Cuttack prompts Shahrukh Khan to twist popular dialogue from Raees to praise them.