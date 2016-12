फैन की गिरफ्तारी से अफरीदी का दिल टूटा, कहा मोदी जी से अपील करूंगा...

पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत में अपने फैन की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 10:59 [IST]

English summary

Shahid Afridi has expressed disappointment about the detention of a fan wearing a jersey with the Pakistan all-rounder's number embossed on it during a cricket match in Assam.he would appeal to India's PM Narendra Modi to look into the matter.