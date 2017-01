आस्ट्रेलिया को हराने के बाद बूम-बूम अफरीदी ने जमकर उड़ाया चैपल का मजाक...

अफरीदी ने ट्वीट किया 'शाबाश पाकिस्तान, हफीज आपने शानदार कप्तानी की और शानदार पारी खेली, बहुत अच्छे जेके, मलिक. इयान चैपल (Ian Chappell) क्या आपने देखा?'

Subscribe to Oneindia Hindi

Shabash Pakistan, great captaincy and inns Hafeez, Well done JK, Malik, Did you watch Ian Chappell? 😊

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:29 [IST]

English summary

After Pakistan defeated Australia in the second ODI of a five-match series, Afridi was quick to mark a reminder to Ian Chappell.