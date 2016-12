पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलेन मुश्ताक के बर्थडे पर सहवाग ने किया ऐसा ट्वीट, आप भी कहेंगे वाह

नई दिल्ली। टीम इंडिया के ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग का अंदाज हमेशा खास होता है। चाहे क्रिकेट के मैदान पर उनके बल्लेबाजी का अंदाज रहा हो या फिर अब कमेंट्री का स्टाइल, हर जगह उनके फैंस उन्हें पसंद करते हैं। इस बीच सहवाग ट्विटर पर भी काफी सक्रिय हैं, चाहे किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे हो या फिर किसी क्रिकेटर का, उनके ट्वीट्स वाकई कमाल के होते हैं। फैंस को उनके ट्वीट्स का इंतजार रहता ही है। ताजा मामला पाकिस्तानी क्रिकेटर सकलेन मुश्ताक से जुड़ा है। हुआ यूं कि सहवाग ने पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक को जन्मदिन की बधाई के लिए बेहद खास ट्वीट किया।



इस ट्वीट में वीरेंद्र सहवाग ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को जन्मदिन की बधाई तो दी, साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सकलेन मुश्ताक को सहवाग पर कहीं न कहीं गुस्सा तो जरूर आया होगा। वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट पूर्व पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक को उनके बर्थडे पर किया उसमें उन्होंने संदेश के साथ वीडियो भी शेयर किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रिय आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आप खुश रहें और इन खास यादों के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और इसका लुत्फ उठाइये।



A very happy birthday dear @Saqlain_Mushtaq .

Stay blessed and Thank you for the memories. Enjoying watching this in loop. pic.twitter.com/QOryy3L2TF