समित के दोहरे शतक की बदौलत गुजरात की टीम रणजी के सेमीफाइनल में

गुजरात क्रिकेट में समित गोहेल ने नाबाद 261 रन की पारी खेलकर एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 15:55 [IST]

English summary

Samit Gohel double ton helps Gujrat to enter in Semifinal of Ranji. He played a not out inning of 266 runs which helped Gujrat to enter into semis.