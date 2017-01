जानिए क्रिकेट के भगवान सचिन की नजर में धोनी की कप्तानी क्या है?

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की नजर मेंं महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 14:44 [IST]

English summary

Batting legend Sachin Tendulkar joined cricketers and fans across the world to congratulate Mahendra Singh Dhoni on a successful captaincy career. Tendulkar said it was a day to celebrate and respect Dhoni.