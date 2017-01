'विराट कोहली से काफी बेहतर खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, तुलना बेमानी'

तेंदुलकर एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी थे और इसका आंकलन उनके द्वारा हर परिस्थितियों में और हर प्रारूप में सभी मजबूत टीमों के खिलाफ बनाए गए रनों और शतकों से लगाया जा सकता है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 13:45 [IST]

Former Pakistan batsman Muhammad Yousuf rates legendary Sachin Tendulkar as a better performer than Virat Kohli despite the current India captain’s recent astounding form.