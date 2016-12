क्रिकेटर सचिन ने किया शादी का ऐलान, शेयर किया खास वीडियो...

विराट कोहली के कप्तानी वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी सचिन बेबी जनवरी में शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी अन्ना चांडी से होगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 16:21 [IST]

English summary

RCB Sachin Baby is set to get married with Anna Chandy.