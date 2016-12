रविंद्र जडेजा का रिपोर्टर से सवाल, सैलरी कितनी मिलती है तुम्हें?

भारत के हरफनमौला खिलाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान रिपोर्टर से ही उसकी सैलरी पूछ ली, जडेजा ने कहा कि क्या तुम बता अपनी सैलरी सकते हो?

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:34 [IST]

English summary

Ravindra Jadeja trolls reporter asks can you teel me about your salary