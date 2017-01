जब 'जल्लिकट्टू' के लिए हो रहे हिंसक प्रदर्शन में फंसे अश्विन, फिर क्या हुआ?

चेन्नई। इन दिनों तमिलनाडु की सड़कें 'जल्लिकट्टू' के लिए आवाज उठा रहे प्रदर्शनकारियों से भरी पड़ी हैं, दो दिन पहले ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया जिसके बाद सड़कों पर आम आदमी का निकलना काफी मुश्किल हो गया। वैसे ये मुश्किल खास के लिए भी कम नहीं जिसका साक्षात उदाहरण है टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन।

'जल्लिकट्टू' हिंसक प्रदर्शन में फंसे अश्विन

जिन्हें भारत बनाम इंग्लैंड की टी 20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जिसके बाद अश्विन सोमवार को चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन एयरपोर्ट के बाद जिस रास्ते से उन्हें घर पहुंचना था वहां पर 'जल्लिकट्टू' को लेकर काफी उग्र प्रदर्शन हो रहा था, जिसे देखकर अश्विन भी काफी भयभीत हो गए लेकिन उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए पुलिस और अपने दोस्तों को फोन किया।

अश्विन के पास पुलिस बल पहुंचा

जिसके बाद कमिशनर के आदेश पर अश्विन के पास पुलिस बल पहुंचा और अश्विन के दोस्त भी , दोनों लोगों ने सुरक्षित अश्विन को गाड़ी से निकालकर मैट्रो तक पहुंचाया जिसके बाद फिरकी गेंदबाज सही सलामत अपने घर पहुंच पाए। इस बात जिक्र अश्विन ने खुद ट्विटर पर किया है, उन्होंने एयरपोर्ट पुलिस और अपने दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया है और 'जल्लिकट्टू' को लेकर भी अपने विचार ट्विटर पर रखे हैं।

Such situations dictate usage of the public transport, thank the airport police for taking me through safely!🙏 pic.twitter.com/MbxpikiMHy

सहवाग ने भी किया ट्वीट

वैसे 'जल्लिकट्टू' के लिए टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और इन दिनों ट्विटर के बादशाह वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है और अपने विचार तमिलवासियों के सामने रखे हैं।

Request for Peace in Tamil Nadu.

The people of Tamil Nadu have led by example. Let vested interests not take advantage. Do your bit please.