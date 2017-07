नई दिल्ली। टीम इंडिया के नए कोच का ऐलान हो गया है। एक बार फिर से रवि शास्त्री को टीम इंडिया के कोच की जिम्मेदारी दी गई है। रवि शास्त्री जहां टीम के मुख्य कोच होंगे तो वहीं जहीर खान को टीम के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रवि शास्त्री और जहीर खान के अलावा राहुल द्रविड़ को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल द्रविड़ विदेशी दौरे में विशेष रूप से अपनी सेवाएं देंगे।आपको बता दें कि रवि शास्त्री इससे पहले भी बतौर टीम डायरेक्टर टीम से जुड़े रहे हैं। उनके बाद अनिल कुंबले को टीम इंडिया का कोच बनाया गया था , लेकिन टीम के कप्तान विराट कोहली से अनबन के चलते उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद बीसीसीआई ने नए कोच के लिए आवेदन मांगे।

Ravi Shastri appointed next coach of Team India, Zaheer Khan to be bowling coach: CK Khanna (Acting President, BCCI) pic.twitter.com/iqpsKsqaJB