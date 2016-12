टीम इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय द्रविड़ ने कोच और कप्तान को दिया

टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के लिए राहुल द्रविड़ ने कप्तान कोहली और कोच अनिल कुंबले को दिया श्रेय, बोलें इनकी देखरेख में टीम काफी अच्छा खेल रही है।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 17:42 [IST]

English summary

Rahul Dravid praises team India and gives the credit to coach and captain. He says Kohli and Kumble has given good exposure to them.