दूसरी बार पापा बने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर आर अश्विन

फिरकी गेंदबाज आर अश्विन की लविंग पत्नी प्रीति नारायण ने 21 दिसंबर को दूसरी बेटी को जन्म दिया है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 9:52 [IST]

English summary

India's star spinner Ravichandran Ashwin ended an eventful 2016 by becoming father for a second time to a baby girl.