पुणे सुपरजाएंट के मालिक ने इशारों-इशारों में फिर साधा धोनी पर निशाना

हर्ष गोयनका ने कोलकता पर मिली जीत के बाद ट्वीट कर पुणे के खिलाड़ियों को बधाई दी लेकिन महेन्द्र सिंह धोनी का कही जिक्र नहीं किया। गोयनका इससे पहले भी ट्वीट कर स्टीव स्मिथ को धोनी से बेहतर बता चुके हैं।

शुक्रवार को पुणे सुपरजाएंट ने कोलकाता नाइटराइडर्स को उसके घर में हराकर आईपीएल में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के पुणे सुपरजाएंट के मालिक हर्ष गोयनका ने ट्वीट पर टीम को बधाई दी, लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने इशारों-इशारों में पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह पर धोनी पर फिर से तंज भी कसा। हर्ष गोयनका ने ट्वीट में क्या कहा हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर कहा, 'पुणे को हर मैच में एक नया सितारा मिल रहा है। राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, इमरान ताहिर। सभी सही समय पर फार्म में आ रहे हैं।' हर्ष गोयनका ने इस ट्वीट में कप्तान स्मिथ समेत सभी खिलाड़ियों का जिक्र क्या लेकिन महेन्द्र सिंह धोनी का जिक्र नहीं किया। ट्वीट में धनी पर नाम न होने के कारण इसे हर्ष गोयनका को धोनी पर एक और तंज माना जा रहा है। यह पहली हार नहीं है जब हर्ष गोनका ने धोनी पर निशाना साधा हो। अच्छा हुआ धोनी की जगह स्मिथ को कप्तान बनाया बता दें कि हर्ष गोयनका ने इससे पहले भी ट्वीट कर धोनी की फार्म पर निशाना साध चुके हैं। आईपीएल-10 के शुरूआत में हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट कर कहा था कि, 'स्टीव स्मिथ अपने बल्लेबाजी से साबित करते हैं कि इस जंगल का राजा कौन है। स्मिथ ने धोनी को मीलों पीछे छोड़ दिया है। एक कप्तान के तौर पर स्मिथ की शानदार पारी। महेंद्र सिंह धोनी की जगह स्मिथ को कप्तान बनाने का फैसला बिल्कुल ही था।' इसके बाद उन्होंने धोनी पर निशाना साधते हुए कुछ और ट्वीट किए। ट्विटर पर भड़के धोनी फैंस स्टीव स्मिथ की तारीफ करने के बाद हर्ष गोयनका पुणे के कई बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की फोटो ट्वीट की। इसमें धोनी का स्ट्राइक रेट सबसे कम था। हर्ष गोयनका के इस तरह के ट्वीट के बाद ट्विवटर पर धोनी के फैंस भड़क गए और गोयनका को ट्रोल करने लगे। ट्रोल से परेशान होकर गोयनका ने ट्वीटर पर कई धोनी प्रशंसकों को ब्लॉक कर दिया।

