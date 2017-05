रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई टीम की निगाह अब शीर्ष दो स्थानों पर टिकी है। इसके लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 18:33 [IST]

English summary

A re-energised Delhi Daredevils (DD) would look for their third win in a row when they face table leaders Mumbai Indians (MI) in the Indian Premier League (IPL) 2017 here tomorrow (May 6).