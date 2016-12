मोदी के मन की बात: करुण नायर, के एल राहुल, विराट कोहली, आश्विन की तारीफ की

आज पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि विराट कोहली ने इस साल अच्छी बैटिंग के साथ-साथ अच्छा नेतृत्व भी किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 12:22 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi in his last Mann Ki Baat address of 2016 on Sunday (Dec 25) congratulated Indian sports persons for their achievements all through the year.