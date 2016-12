फिर भड़के अफरीदी कहा, 20 साल पाक के लिए खेला, पीसीबी के लिए नहीं

शाहिद अफरीदी ने कहा कि उन्हें क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए किसी फेयरवेल मैच की जरूरत नहीं है और वो फिलहाल क्रिकेट नहीं छोड़ रहे हैं।

Pakistani Crickter Shahid Khan Afridi said that he would not ask the PCB for a farewell match, saying that he had played international cricket since 20 years for Pakistan and not for the cricket board.