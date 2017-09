Video: पापा बने पाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर, विराट के हैं जबरा फैन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पापा बने हैं। मंगलवार सुबह आमिर की पत्नी नर्जिस खातून ने लंदन के अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है।

इस बात की पुष्टि खुद मोहम्मद आमिर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। आमिर ने ट्विटर पर अपनी इस नन्हीं परी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- 'शुक्र अल्हमदोदिल्लाह। खुदा की रहमत है। माशाअल्लाह।'

Shukar Allhumdulilah blessed with the Rehmat of Allah😍😍😍😍😍Mashallah pic.twitter.com/S9UFoX6yDB

आमिर ने अपनी प्यारी बेटी को गेद में लिए हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर अपनी बेटी मिंसा को गेद में लिए हुए हैं और अजान पढ़ रहे हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद आमिर ने पिछले साल ही नर्जिस के साथ निकाह किया था। फिलहाल आमिर अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में हैं। आपको बता दें कि आमिर इस समय पाकिस्तान दौरे पर आई वर्ल्ड इलेवन की टीम के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर ने इसके लिए बोर्ड और टीम के कोच मिकी आर्थर से इजाजत मांगी थी।

गौरतलब है कि मोहम्मद आमिर भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना फेवरेट क्रिकेटर मानते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अपने फैंस के साथ मुखातिब होते हुए इस बात की पुष्टि की थी। एक फैंस ने आमिर से पूछा था कि इस समय उनका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है तो जवाब में आमिर ने कहा था कि विराट कोहली।

They all are but personally Virat kohli https://t.co/lYFNz4P5y2