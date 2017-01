कराची के होटल में पराठे बनाने वाले हनान खान हुए पाकिस्तान की एनसीए टीम में सेलेक्ट

19 साल के हनान खान मूल रूप से बलूचिस्तान प्रांत के चमन इलाके के रहने वाले हैं, वो ग्रेड-2 के घरेलू मैचों में क्‍वेटा की ओर से खेल रहे हैं।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:44 [IST]

English summary

Hanan Khan, a parantha-maker who works in a local restaurant in Karachi, has been called up to play two Twenty20 matches for Pakistan's National Cricket Academy (NCA) XI against Malaysia.क