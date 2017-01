पाक पर मंडरा रहा है विश्वकप के लिए क्वालिफाई ना कर पाने का खतरा

आईसीसी विश्वकप 2019 में सीधे प्रवेश करने को लेकर पाकिस्तान पर मंडरा रहा है खतरा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरु हो रही सीरीज होगी अहम

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:25 [IST]

Former champions Pakistan could fail to qualify directly for the ICC World Cup 2019 in England. This series is going to be crucial for PAk against Australia.